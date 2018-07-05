В Музее Победы рассказали, как борются с "нелегальными" экскурсиями

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе, как и другие музеи, сталкивается с "нелегальными" экскурсиями. Определить недобросовестного экскурсовода помогает его поведение, а также отсутствие специального бейджа, рассказала ТАСС в четверг заведующая экскурсионным отделом музея Елена Наумова.

Ранее стало известно о нескольких инцидентах, когда обычных посетителей Третьяковской галереи якобы просили покинуть музей из-за проведения "нелегальных" экскурсий, так как у них отсутствовал бейдж гостевого гида.

Одна из жалоб исходила от сотрудников исторического факультета МГУ им. Ломоносова. Позднее в администрации факультета заявили о неверной позиции своих сотрудников и необоснованных претензиях в адрес Третьяковской галереи. Там пояснили, что сотрудники истфака не ознакомились заранее с правилами и проводили в галерее занятие.

Специальные бейджи

"Основная масса экскурсоводов у нас - это члены московской Ассоциации гидов-переводчиков. На основании того, что гиды являются членами ассоциации, мы им проводим обучение у нас в музее, которое они обязательно должны пройти. Обучение по выставкам, по экспозициям, лекция об истории Второй мировой войны", - рассказала Наумова.

Также, добавила она, музей сотрудничает с некоторыми турфирмами, экскурсоводы которых не состоят в этой ассоциации, но давно и плодотворно работают и у них в трудовой книжке есть запись "экскурсовод". "Мы им также проводим обучение и на основании этого выдаем специальные бейджики. Если мы видим, что человек с бейджиком ведет экскурсию, то никаких претензий нет. Еще один момент - они, безусловно, должны оплатить экскурсионный сбор", - сообщила заведующая экскурсионным отделом музея.

Собеседница агентства добавила, что если кто-то из сотрудников музея - экскурсоводы, смотрители, администраторы видят, что собралась группа из нескольких человек и один из них что-то рассказывает, активно жестикулирует, то к нему подходят и спрашивают, на каком основании он проводит экскурсию. По ее словам, в определении недобросовестных экскурсоводов помогают и камеры наблюдения.

"Они могут сказать, что "мы просто беседуем", но если один и тот же человек из зала в зал рассказывает, жестикулирует - понятно, что это экскурсия. Мы их вежливо просим пойти и оплатить экскурсионное обслуживание. Как правило, они либо оплачивают экскурсионное обслуживание, либо прекращают рассказ", - пояснила собеседница агентства.

На улицу не выгоняют

Она подчеркнула, что сотрудники музея никого не выгоняют на улицу из-за отсутствия специального бейджа. "Это некорректно, они в любом случае заплатили за входной билет. В принципе, когда один и тот же человек попадается несколько раз на том, что его попросили пройти оплатить экскурсионное обслуживание, на самом деле они потихонечку начинают уже сотрудничать с экскурсионным бюро и в итоге начинают обращаться за экскурсоводами музея", - добавила Наумова.

Ранее особое внимание интернет-пользователей привлек пункт на сайте Третьяковской галереи, в котором указано, что численность экскурсионной группы - "от 1 до 20 человек". В Музее Победы рассказали, что у них есть подобный пункт, только экскурсионные путевки разделены на два вида и различаются по стоимости на человека: первый вид - для группы от одного до четырех человек, второй - от пяти человек.

Об инциденте в Третьяковке

В середине июня несколько сотрудников МГУ им. Ломоносова, кандидаты исторических наук, опубликовали открытое обращение к Министерству культуры РФ. В нем они заявили, что вместе с несколькими аспирантами и студентами пришли на выставку Василия Верещагина на Крымском Валу.

По словам историков, во время посещения галереи они обменивались впечатлениями от выставки. Как говорят авторы обращения, к ним подошел сотрудник безопасности музея и сообщил, что экскурсии запрещены. При выходе из галереи, как говорится в обращении, их ждали два сотрудника безопасности, лейтенант МЧС и сотрудница музея, которые разъяснили группе историков незаконность их "экскурсии".

В начале июля в социальной сети Facebook появилась информация о схожем инциденте. Пользователь Tnargime Rnni, не называющий своего имени, рассказал, что отправился на выставку со знакомыми. Гуляя по экспозиции, они также обменивались мнениями об увиденном, и смотрительница сделала им замечание, заявив, что "несогласованные экскурсии запрещены".

По словам пользователя, позднее к ним подошел сотрудник службы безопасности с просьбой предъявить бейдж гостевого гида, так как бейджа не было, Tnargime Rnni попросили покинуть музей.

В Третьяковской галерее пояснили, что новая система гостевых бейджей для гидов была введена с середины мая этого года. Также там добавили, что сотрудники галереи "достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность".