Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посмертная персональная выставка художника Никиты Медведева пройдет в Москве

Культура
5 июля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Выставка пройдет в выставочном зале Московского Союза художников с 18 по 28 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставка "Никита Медведев. Vita brevis, ars longa" памяти художника, который скоропостижно скончался четыре месяца назад, откроется в выставочном зале Московского Союза художников 18 июля. В экспозиции будет представлено более 100 работ, в том числе художественное оформление станции метро "Хорошевская", сообщили организаторы выставки в четверг.

"С 18 по 28 июля в выставочном зале Московского союза художников пройдет выставка Никиты Всеволодовича Медведева, одного из ведущих мастеров монументального искусства, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, лауреата премии Москвы. Выставка открывается через 4 месяца после его внезапной, преждевременной смерти и вызвана потребностью отдать дань памяти выдающемуся художнику и желанием его коллег и многочисленных ценителей его творчества благодаря волшебной силе искусства через его работы встретиться с его образом, с его душой", - рассказали организаторы.

Гости выставочного зала увидят более 100 работ: это пейзажи Родины, других стран, портреты дорогих художнику людей, натюрморты; цикл работ, явившийся результатом поездок по благословению патриарха Кирилла, на Афон. "Особое место в экспозиции займет последняя монументальная работа мастера - художественное оформление станции Московского метро "Хорошевская", - говорится в сообщении.

О художнике

Никита Медведев родился в городе Риге Латвийской ССР в 1950 году. В 1973 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (будущее Строгановское), кафедру монументальной живописи под руководством выдающегося живописца Гелия Коржева.

В 1996 году Медведев был удостоен премии города Москвы за серию портретов отечественных мореплавателей, созданную в честь 300-летия Российского флота. Обладатель ряда наград за работы в области монументального искусства. Был членом правления Московского союза художников.

В 2015 году среди других художников принял участие в творческом паломническом проекте, посвященном 1000-летию русского монашества на Святой Горе, побывал на Афоне и создал произведения, посвященные его природе, жизни афонских монахов. По результатам поездки прошли многочисленные выставки.

Произведения Медведева находятся в собраниях отечественных художественных музеев, а также в ряде российских и зарубежных частных собраниях, в том числе в Австрии, Бельгии, Германии, Китае, Италии Латвии, Франции и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
3
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
4
Вернувшиеся с ЧМ-2018 польские болельщики отмечают превосходную организацию турнира в РФ
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости