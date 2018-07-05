Посмертная персональная выставка художника Никиты Медведева пройдет в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставка "Никита Медведев. Vita brevis, ars longa" памяти художника, который скоропостижно скончался четыре месяца назад, откроется в выставочном зале Московского Союза художников 18 июля. В экспозиции будет представлено более 100 работ, в том числе художественное оформление станции метро "Хорошевская", сообщили организаторы выставки в четверг.

"С 18 по 28 июля в выставочном зале Московского союза художников пройдет выставка Никиты Всеволодовича Медведева, одного из ведущих мастеров монументального искусства, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, лауреата премии Москвы. Выставка открывается через 4 месяца после его внезапной, преждевременной смерти и вызвана потребностью отдать дань памяти выдающемуся художнику и желанием его коллег и многочисленных ценителей его творчества благодаря волшебной силе искусства через его работы встретиться с его образом, с его душой", - рассказали организаторы.

Гости выставочного зала увидят более 100 работ: это пейзажи Родины, других стран, портреты дорогих художнику людей, натюрморты; цикл работ, явившийся результатом поездок по благословению патриарха Кирилла, на Афон. "Особое место в экспозиции займет последняя монументальная работа мастера - художественное оформление станции Московского метро "Хорошевская", - говорится в сообщении.

О художнике

Никита Медведев родился в городе Риге Латвийской ССР в 1950 году. В 1973 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (будущее Строгановское), кафедру монументальной живописи под руководством выдающегося живописца Гелия Коржева.

В 1996 году Медведев был удостоен премии города Москвы за серию портретов отечественных мореплавателей, созданную в честь 300-летия Российского флота. Обладатель ряда наград за работы в области монументального искусства. Был членом правления Московского союза художников.

В 2015 году среди других художников принял участие в творческом паломническом проекте, посвященном 1000-летию русского монашества на Святой Горе, побывал на Афоне и создал произведения, посвященные его природе, жизни афонских монахов. По результатам поездки прошли многочисленные выставки.

Произведения Медведева находятся в собраниях отечественных художественных музеев, а также в ряде российских и зарубежных частных собраниях, в том числе в Австрии, Бельгии, Германии, Китае, Италии Латвии, Франции и др.