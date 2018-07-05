Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Директор петербургского Молодежного театра на Фонтанке умерла в четверг. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"5 июля 2018 года на 63 году ушла из жизни директор СПб ГБУК "Молодежный театр на Фонтанке" Лилия Анатольевна Семенова", - говорится в сообщении.

Семенова с 1973 года работала на киностудии "Ленфильм", затем трудилась в Ленинградской государственной областной филармонии, "Ленконцерте", Краснодарском краевом театре драмы им. М. Горького, а также в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Театре Комедии им. Н. П. Акимова. В 2011 году она приняла приглашение художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке народного артиста России Семена Спивака стать директором театра.

За свою деятельность Семенова получила несколько наград: знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", почетную грамоту губернатора Санкт-Петербурга "За большой вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга", знак Министерства культуры "За достижения в культуре".