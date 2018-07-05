В Карелии сняли фильма о малолетних узниках концлагерей в годы ВОВ

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Военную драму о финских переселенческих лагерях в годы Великой Отечественной войны сняли в Карелии. К съемкам привлекли местных жителей, сообщает в четверг пресс-служба министерства культуры республики.

"Военная драма "Петька" посвящена теме оккупации территории республики финнами в годы Великой Отечественной войны и тому, как война отразилась на судьбах маленьких узников лагерей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, для создания произведения, претендующего на историческую достоверность, создатели фильма опирались на архивную информацию. Съемки картины проходили в деревне Кинерма и около поселка Сопоха, где специально для фильма были построены декорации. Как отметил продюсер картины Александр Тютрюмов, неповторимые карельские пейзажи были необходимы для создания художественно достоверного образа.

"Одну из главных детских ролей хулигана Васьки исполняет Егор Петров из поселка Кивач. Актеры петрозаводских театров были задействованы во взрослых ролях, а десятки непрофессиональных актеров сыграли взрослых и детей в массовых сценах", - отметили в пресс- службе.

Премьера фильма запланирована на 2019 год. "Для многих это личная история, а для кого-то рассказ об этих событиях станет открытием", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, посетивший накануне съемочную площадку.

В годы Великой Отечественной войны в Карелии находилось 17 концлагерей и тюрем. Только в Петрозаводске в семи концентрационных лагерях были заключены свыше 25 тыс. человек.