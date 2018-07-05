Фестиваль молодого кино Европы в Вологде открыла премьера польской ленты "Холодная война"

ТАСС, 5 июля. Российская премьера польского фильма "Холодная война", получившего в этом году приз Каннского смотра за лучшую режиссуру, открыла в четверг VIII Фестиваль молодого европейского кино VOICES в Вологде. Трехдневная программа включает показы более 30 картин, шесть из которых принимают участие в конкурсе, сообщили организаторы.

"Программа фестиваля очень большая и очень насыщенная. У нас сразу несколько параллельных программ: традиционно - конкурсная программа, которая включает в себя шесть фильмов молодых режиссеров из Европы. <…> Каждый фестиваль у нас отличается специальным фокусом - специальной программой, посвященной одной из европейских стран. В этом году мы решили объединить сразу несколько стран в одну специальную программу - страны Балканского региона", - рассказала на пресс-конференции перед церемонией открытия арт-директор фестиваля Коринна Даниелу.

Россию в конкурсной программе VOICES в этом году представляет драма Антона Коломееца "Ваш репетитор", рассказывающая историю о юноше перед поступлением в университет. В программе также участвуют фильмы молодых режиссеров из Швейцарии, Бельгии, Албании, Сербии и Ирландии, большинство из которых будут показаны российским зрителям впервые.

В состав международного жюри фестиваля вошли актриса Ирина Горбачева, французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов и ирландский режиссер и сценарист Джонни О"Рейли. Возглавляет жюри российский режиссер, продюсер и сценарист Алексей Федорченко.

В рамках балканской программы фестиваля аудитории представят новое кино Румынии, Албании, Хорватии, Словении, Сербии, Греции, Боснии и Герцеговины. Отдельная часть смотра посвящена новинкам российского кинематографа и кино Якутии, в программе "Европейский экспресс" покажут авторские полнометражки, в том числе с Каннского и Берлинского фестивалей. Документальные ленты и короткий метр также представлены на VOICES.

Пикник и показы на открытом воздухе

Основными площадками фестиваля являются кинотеатры "Ленком", "Салют" и Вологодский кремль. Мастер-классы и встречи со зрителями проводятся в культурном центре "Красный угол". В выходные 7-8 июля в сквере на Соборной Горке состоится "Пикник VOICES", на котором гостей ждут лекции об искусстве, городе, журналистике, танцевальные мастер-классы, книжная ярмарка, уличная кухня, VR-кинотеатр и многое другое.

Ярким событием фестиваля станут показы под открытым небом в Консисторском дворе кремля. Так, черно-белый фильм о путешествии на Марс "Аэлита" (1924 года) публика увидит в сопровождении электронной группы Stolen Loops Project, а отреставрированную картину Сергея Параджанова "Цвет граната" в честь 50-летия картины будет сопровождать выставка, организованная при поддержке музея режиссера в Ереване.

"[У Вологды] есть своя душа. Мы надеемся, что VOICES сделает свой вклад в вологодскую душу и за много лет стал уже ее неотъемлемой частью", - сказал директор фестиваля Игорь Лысенко.

Смотр проходит до 7 июля, но сама кинопрограмма продлится до 8 июля включительно и завершится повторным показом фильма-победителя основной конкурсной программы.

Международный фестиваль VOICES (Vologda Independent Cinema from European Screens) проводится в восьмой раз. Каждый год - за исключением 2017-го, когда событие не проводилось - смотр представляет работы известных и начинающих европейских кинематографистов.