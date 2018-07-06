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В Выборге открывается фестиваль "Мелодия трех морей"

Культура
6 июля, 0:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Вход на все концерты свободный

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль "Мелодия трех морей" откроется в пятницу в Выборге Ленинградской области - одном из трех морских городов Европы, где проходит этот праздник. Его организатором и художественным руководителем выступил петербургский дирижер, заслуженный артист России Александр Канторов, возглавляющий Государственный симфонический оркестр "Классика".

"Мы недавно вернулись из итальянского города Сан-Ремо, расположенного на берегу Лигурийского моря, где представили нашу фестивальную программу. Теперь продолжим праздник на берегу Балтики - в Выборге, где нас всегда тепло принимают. Третий фестивальный адрес - черноморский город Сочи, куда мы собираемся с концертами в сентябре", - сказал накануне открытия фестиваля на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС Канторов.

Он сообщил, что в числе главных героев праздника будет "самый морской русский композитор" Николай Римский-Корсаков, профессиональный моряк, совершивший кругосветное путешествие на борту клипера "Алмаз". На открытии в Выборгском замке оркестр "Классика" исполнит симфоническую сюиту "Шехеразада".

В преддверии фестиваля в Выборге и других городах области прошел конкурс детского рисунка, где юные художники рисовали картины на тему оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Самые интересные работы покажут на видеоэкране, как иллюстрации к исполнению фрагмента из этой оперы - "Три чуда".

Своеобразным прологом фестиваля станет выступление петербургского государственного оркестра Jazz Philarmonic Orchestra под управлением Кирилла Бубякина, который представит в Выборгском замке программу "Кубинские ритмы" при участии солистов из Кубы. А на еще одной исторической площадке - в Костеле Гиацинта - выступит молодой петербургский коллектив Synergy Orchestra, который исполнит Прощальную симфоний Йозефа Гайдна.

Один из концертов - "Солисты трех морей" - напомнит горожанам о внушительной географии праздника. За пульт оркестра "Классика" 8 июля встанет главный дирижер Сочинской филармонии Олег Солдатов. А ученики Балетного колледжа Генуи (Италия) лауреаты международных конкурсов Валерия Борси и Маккия Бакон исполнят адажио из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой отметил, что фестиваль стал яркой краской в жизни города. Он считает, что "когда такие концерты звучат на открытых площадках, классическая музыка утрачивает образ недоступности", становится привлекательной для широкого круга слушателей.

Вход на все концерты свободный.

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