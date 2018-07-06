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На выставке в Петербурге покажут фотографии, сделанные Николаем II

Культура
6 июля, 0:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, июля. /ТАСС

В экспозиции представят 150 фотографий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Фотоснимки начала ХХ века, сделанные последним российским императором Николаем II и членами его семьи, представят на выставке, которая открывается в пятницу в Государственном музейно-выставочном центре "Росфото" в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе центра, выставка посвящена отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения Николая II.

"Сам император, императрица Александра Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, все дети, включая наследника, были страстными фотолюбителями. С 1896 года, когда у Николая II появился первый фотоаппарат, он уже практически никогда с ним не расставался. Каждый год он любовно собирал семейные снимки в альбом, собственноручно вклеивал и подписывал их", - сказали в пресс-службе.

На выставке представлено 10 фотографий, сделанных Николаем II, всего же будет показано 150 фотографий, предоставленных Государственным архивом РФ, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российским государственным архивом военно-морского флота, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Часть из них никогда не предназначалась к публикации.

Фотоснимки российских и зарубежных фотографов, собранные на выставке, связаны с жизнью и событиями правления Николая II, их сопровождает 30-минутная кинохроника. Еще одна часть выставочного проекта - работы знаменитого фотографа Карла Буллы, который считается родоначальником отечественного фоторепортажа. С 1904 года он пользовался разрешением снимать "виды столицы, а также торжества в Высочайшем присутствии". На выставке демонстрируются его снимки торжеств, военных смотров, закладки и спусков кораблей, на которых присутствовал император, а также его фотографии времен Первой мировой войны.

О частной жизни императорской семьи рассказывают не только личные фото, сделанные самими Романовыми, но и студийные портреты семей Александра III и Николая II. Больше всего на этой выставке снимков российского фотографа Александра Ягельского, который имел звание фотографа Его Императорского Величества и снимал царя во время придворных церемоний, в заграничных поездках и в кругу семьи.

Выставка продлится до 9 сентября.

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