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Синявская: конкурс вокалистов им. Магомаева привлекает певцов со всего мира

Культура
6 июля, 8:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Народная артистка СССР отметила, что после признания на мероприятии у исполнителей начинается новая фаза их музыкальной жизни

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Организаторы Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, который в пятый раз пройдет 19 и 20 октября в Москве, получают заявки со всех уголков мира. Об этом в интервью ТАСС сообщила вдова певца, народная артистка СССР, председатель жюри смотра Тамара Синявская.

"На этот конкурс откликаются практически со всех уголков мира, благодаря в том числе и интернету, - отметила Синявская. - И наши бывшие соотечественники, и те, кто только по рассказам родственников или других музыкантов узнают о существовании этого конкурса и в честь кого он назван, начинают интересоваться. Планка очень высокая. Не каждый решится участвовать в конкурсе, который носит имя Муслима Магомаева".

Пока независимая конкурсная комиссия проводит отбор участников, которые будут допущены к очному этапу: 19 октября певцам предстоит исполнить классическое и эстрадное произведения, а 20 октября - в финале, посвященном памяти Муслима Магомаева, - спеть композиции из репертуара баритона.

По итогам конкурса присуждаются золотая, серебряная и бронзовая медали, а также денежные призы: $25 тыс., $15 тыс. и $10 тыс. за первое, второе и третье места соответственно.

"Могу сказать одно: у конкурсантов, которые получили признание на этом конкурсе, начинается новая фаза их музыкальной жизни. Конкурсанты дают о себе знать в разных уголках мира, и мне это очень приятно", - подчеркнула Синявская.

Международный конкурс вокалистов им. Муслима Магомаева проводится раз в два года среди исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих специальное музыкальное образование или студентов музыкальных вузов и колледжей. Во всех конкурсных выступлениях обязательно живое исполнение и оркестровое сопровождение, любые фонограммы исключены. Финал состоится на сцене "Крокус Сити Холл", аккомпанировать будет оркестр "Русская филармония" и маэстро Дмитрий Юровский.

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