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Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем

Культура
6 июля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам президента, биография оперной певицы вызывает искреннее восхищение

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с юбилеем, отметив огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Интервью

Тамара Синявская

Тамара Синявская: было много подарков — Жизнь, Голос, Большой театр и Муслим

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"Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены. И конечно, отмечу ваш подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора - легендарного Муслима Магомаева", - говорится в поздравлении.

По словам президента, насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография оперной певицы вызывает искреннее восхищение.

Российская оперная певицаТамара Синявская родилась в Москве в 1943 году. В 1982 году Синявской было присуждено звание народной артистки СССР, в 2002 году - Азербайджана. С 1965 года по 2002 выступала в Большом театре, известна, в том числе, по исполнению партии Флоры ("Травиата" Джузеппе Верди), Марины Мнишек ("Борис Годунов" Модеста Мусоргского), заглавной партии в опере "Кармен" Жоржа Бизе и других. Была замужем за народным артистом СССР, эстрадным и оперным певцом Муслимом Магомаевым (1942-2008).

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