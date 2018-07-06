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Лукашенко поздравил Тамару Синявскую с 75-летием

Культура
6 июля, 10:38 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, июля. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что творчество артистки покорило сердца миллионов поклонников в мире

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МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с 75-летием, назвав ее одной из выдающихся певиц современности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Интервью

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"Благодаря уникальному таланту, высочайшему профессионализму и артистизму вы стали одной из выдающихся певиц современности, достигли подлинных вершин мастерства. Ваше творчество покорило сердца миллионов поклонников в мире", - говорится в поздравлении. Лукашенко выразил уверенность в том, что бесценный опыт Тамары Синявской будет и в дальнейшем служить обогащению академического искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.

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