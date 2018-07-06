Умер писатель и поэт Олег Юрьев

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Писатель, поэт и драматург Олег Юрьев скончался на 59-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил его коллега, поэт Игорь Булатовский.

"Олег Юрьев умер. Понятно, что жизнь его измеряется его стихами, и прозой, и мыслям. Но как же рано! 58…", - написал Булатовский на своей странице в соцсети Facebook.

Один из основателей литературного проекта "Камера хранения", Юрьев начал писать стихи с 1970-х годов, прозу - с начала 1980-х годов, а пьесы - с 1984 года. С 1982 года печатался в журналах "Сумерки", "Вестник новой литературы", "Волга", "Театр", "Урал", "Звезда", "Знамя", "Октябрь", "Новый берег", "Критическая масса", "Новое литературное обозрение", "Воздух", Homo Legens и других. Произведения Юрьева переведены на немецкий, французский, английский, чешский и другие языки, его пьесы ставились в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Канаде и других странах.

С 1991 года Юрьев вместе с семьей жил в Германии.