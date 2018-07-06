Кевин Файги не отрицает, что Мстители и Люди Икс встретятся на экране

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Marvel Studios Кевин Файги не отрицает, что герои "Мстителей" и "Людей Икс" в конечном счете встретятся на экране, однако перспективы сделки зависят от некоторых факторов. Об этом Файги рассказал в интервью ТАСС.

"Честно говоря, мы сейчас так заняты проектами, которые есть у нас сейчас, что я пока даже не задумывался. "Капитан Марвел" мы будем снимать еще в течение двух недель, "Человека-Паука 2" начинаем снимать через две недели, сейчас мы монтируем четвертых "Мстителей" и готовимся к выходу этого фильма, - сказал собеседник агентства. - Уже потом, когда все эти люди, которые вовлечены в процесс, скажут нам, произойдет эта сделка или нет, вот тогда мы и начнем об этом думать, а пока нам есть чем заняться".

Ранее режиссеры фильма "Мстители: Война бесконечности" братья Джо и Энтони Руссо в одном из интервью рассказали, что не прочь снять фильм, где наконец встретятся Люди Икс и Мстители.

В прошлом, когда комикс-издательство Marvel было независимым, но испытывало финансовые трудности, оно распродало права на эксплуатацию персонажей в кино. Тогда Sony Puctures получила Человека-паука и выпустила с ним серию фильмов прежде, чем представители Disney договорились на совместное использование героя. Тогда же 20th Century Fox приобрели права на Людей Икс, Фантастическую четверку", Дэдпула и других героев и злодеев, придуманных в Marvel. С тех пор комиксная вселенная, в которой персонажи по оригинальным сюжетам постоянно наведывались друг к другу в гости, оказалась разделена. Росомаха, к примеру, не мог появиться в "Мстителях", а Железный человек - помочь Фантастической четверке в борьбе с Доктором Думом.