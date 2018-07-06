Глава Marvel Studios рассказал, кто превратил Роберта Дауни-младшего в кассового актера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вселенная Marvel, а точнее персонаж Железный Человек превратили голливудского актера Роберта Дауни-младшего в кассовую суперзвезду современности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава американской киностудии Marvel Studios Кевин Файги.

"Мы всегда считали, что герои, а не актеры - определяющие имена в фильмах. И именно это позволило взять на роль Железного Человека Роберта Дауни-младшего, человека, который всегда был великолепным актером, и все это знали, но его имя в титрах не приносило огромного кассового успеха", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по этому же принципу студия наняла актера Криса Эванса (исполнял роль Стива Роджерса/Капитана Америки) и Криса Хемсворта (Тор), имя которого на момент заключения контракта знали немногие. "Словом, мы искали актеров, которые могли стать этими персонажами. И если эти фильмы срабатывали, тогда эти актеры становились звездами, - сказал Файги. - Так что теперь у нас есть только звезды в фильмах, и они нам очень нужны, потому что они стали воплощением тех самых персонажей, тех героев, с которых все начиналось".

Среди известных проектов студии - ленты "Железный человек", "Мстители: Война Бесконечности", "Человека-Муравей и Оса" и другие.