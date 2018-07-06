Номинацию "Кремли России" убрали из предварительного списка для ЮНЕСКО

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Номинация "Кремли России" исключена из предварительного списка всемирного наследия России, в который включают памятники материальной культуры, претендующие на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве культуры РФ.

"Совместно с субъектами РФ и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО проведена работа по пересмотру объектов культурного наследия, ранее включенных в Предварительный список всемирного наследия России. По итогам было принято решение об исключении из него номинации "Кремли России", - сказали в пресс-службе.

В Минкультуры пояснили, что, несмотря на это, работа по продвижению Кремлей в Список всемирного наследия продолжится. "Они остались в предварительном списке, просто не в рамках общей номинации, а по отдельности", - сказали в пресс-службе.

В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия (вступила в силу в 1975 году). К июню 2016 года конвенцию ратифицировали 192 страны-участницы. Ежегодно Комитет всемирного наследия проводит сессии, на которых присуждается "статус объекта всемирного наследия".

Главная цель Списка всемирного наследия ЮНЕСКО - сделать известными и защитить объекты, которые являются единственными в своем роде. Государства, на территории которых расположены объекты всемирного наследия, берут на себя обязательства по их сохранению.

От России в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в разные годы были включены, в частности, Кремль и Красная площадь в Москве, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, историко-культурный комплекс Соловецких островов, вулканы Камчатки, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, исторический центр Ярославля, исторический центр Санкт-Петербурга, историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля.