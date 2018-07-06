Художник "Мосфильма" Ганна Ганевская умерла на 92-м году жизни

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Художник-постановщик по костюмам киноконцерна "Мосфильм" Ганна Ганевская скончалась на 92-м году жизни. Об этом в пятницу сообщили в Союзе кинематографистов России.

"5 июля 2018 года не стало участника Великой Отечественной войны, заслуженного художника РФ, художника-постановщика по костюмам киноконцерна "Мосфильм" Ганны Владимировны Ганевской", - отметили в СКР. На официальном сайте союза сказано, что прощание с ней состоится 7 июля в 11 часов в Городской клинической больнице № 4 (Павловская ул., стр. 25, корпус 27; метро "Серпуховская", "Тульская").

Ганна Ганевская родилась 12 августа 1926 года в городе Калинин. После окончания факультета конструирования одежды Текстильного института (мастерская П. П. Пашкова), обучалась в аспирантуре Института истории и теории искусств АН СССР по специальности "Прикладное искусство". В 1955-1958 годы писала сценарии для Центральной студии телевидения, сотрудничала с журналом "Искусство" и изданием "Всеобщая история искусств", читала лекции по истории костюма.

С 1957 года работала на киностудии "Мосфильм", сначала в качестве ассистента художника по костюмам в кинокартине "Солико", затем самостоятельно художником по костюмам. В ее фильмографии - около 20 фильмов, в том числе таких как: "Воскресение" (реж. М. Швейцер, 1960), "Живые и мертвые" (реж. А. Столпер, 1964), "Свет далекой звезды" (реж. И. Пырьев, 1964), "Скверный анекдот" (реж. А. Алов, В. Наумов, 1966).

В 1976 году Ганне Владимировне было присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ", в 2001 году - "Заслуженный художник Российской Федерации". Трижды ее работы были отмечены кинопремией "Ника" в номинации "За лучшую работу художника по костюмам" - за фильмы "Скверный анекдот" (1988), "Мать" (1991) и "Незримый путешественник" (1980).