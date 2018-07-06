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Осенью в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль "Урал Опера Балет Фест"

Культура
6 июля, 17:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Мероприятие планируется провести с 11 по 21 октября

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета осенью проведет первый фестиваль нового академического искусства "Урал Опера Балет Фест". Он будет посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося артиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа (1818-1910), сообщил в пятницу директор театра Андрей Шишкин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Этот фестиваль первый в новейшей истории нашего театра, - отметил Шишкин. - Планируем, что он пройдет с 11 по 21 октября под названием "Урал Опера Балет Фест". Нам представляется это важным и знаковым событием, потому что это говорит об определенном качественном творческом росте нашего театра".

По словам директора театра, задача фестиваля - поддержать современное российское академическое искусство. В программу смотра войдут российские и мировые премьеры балетов, опер, музыкальных сочинений, проектов на стыке традиционных жанров, в частности запланирован показ балетов "Пахита" и "Приказ короля".

Впервые в дни фестиваля в Екатеринбурге пройдет вручение Всероссийской премии для молодых музыкальных критиков "Резонанс". "Нам пришла в голову идея: пусть "Резонанс", который благодаря Дягилевскому фестивалю уже встал на ноги, начнет свое путешествие по России. Мы будем менять город, в которых будет проходить церемония вручения. Это поможет привлечь новых авторов, в первую очередь из регионов", - рассказала сооснователь и куратор премии Анастасия Зубарева.

Шишкин добавил, что в грядущем театральном сезоне у театра будет новый занавес, на его создание министерство культуры РФ выделило 5 млн рублей. Концепцию разработала главный художник Большого театра Альона Пикалова.

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Петипа, Мариус Иванович
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