Минкультуры к 2020 году разработает стратегию развития национальной анимации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ к концу 2020 года разработает стратегию развития индустрии анимационного кино до 2030 года. Такой пункт содержится в плане "Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства", опубликованного на официальном сайте правительства.

Там отмечается, что к IV кварталу 2020 года Минкультуры совместно с Ассоциацией анимационного кино необходимо разработать стратегию "развития индустрии анимационного кино в Российской Федерации на период до 2030 года".

В феврале в ходе совещания по поддержке отечественной анимации с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что поддержки в размере 800 млн рублей в год недостаточно для того, чтобы выйти на один уровень с западными странами. Он подчеркивал, что сумма хотя и кажется большой, составляет небольшой процент от бюджета одного голливудского фильма "Шрек".

В мае 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.