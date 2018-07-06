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Минкультуры к 2020 году разработает стратегию развития национальной анимации

Культура
6 июля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ведомству совместно с Ассоциацией анимационного кино необходимо разработать стратегию "развития индустрии анимационного кино в Российской Федерации на период до 2030 года"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ к концу 2020 года разработает стратегию развития индустрии анимационного кино до 2030 года. Такой пункт содержится в плане "Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства", опубликованного на официальном сайте правительства.

Там отмечается, что к IV кварталу 2020 года Минкультуры совместно с Ассоциацией анимационного кино необходимо разработать стратегию "развития индустрии анимационного кино в Российской Федерации на период до 2030 года".

В феврале в ходе совещания по поддержке отечественной анимации с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что поддержки в размере 800 млн рублей в год недостаточно для того, чтобы выйти на один уровень с западными странами. Он подчеркивал, что сумма хотя и кажется большой, составляет небольшой процент от бюджета одного голливудского фильма "Шрек".

В мае 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.

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Голодец, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович Мединский, Владимир Ростиславович
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