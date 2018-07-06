Дирижер Михаил Голиков стал директором Филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лауреат международных и всероссийских конкурсов дирижер Михаил Голиков стал директором Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Его представили коллективу в пятницу, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее Голиков девять лет работал в филармонии художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра и намерен сохранить за собой этот пост. "Мы продолжим развивать все направления художественной деятельности, которые сосредоточены под крышей филармонии: музыку, драму, кукольный театр, литературное творчество. Будем искать пути для синтеза возможностей наших коллективов", - сказал Голиков ТАСС.

Он особо выделил деятельность входящего в состав филармонии Романтического театра, который лишился в нынешнем году своего основателя и творческого лидера Юрия Томошевского. "У нас с Юрием Валентиновичем, который трагично ушел из жизни, было много интересных творческих планов в жанре музыкально-драматических спектаклей. Его ученики, молодые артисты, горят желанием развивать это направление, и мы обязательно продолжим эту работу с участием нашего оркестра", - заверил директор филармонии. Он добавил, что будет стремиться расширять адреса выступлений филармонических коллективов для более широкого приобщения к искусству детской и молодежной аудитории.

В детской филармонии Михаил Голиков уже реализовал множество творческих проектов: открытые репетиции, музыкальные спектакли, специальные программы.

Его назначение поддержала народная артистка СССР певица Ирина Богачева. "Я приветствую назначение Михаила Голикова на пост директора Филармонии для детей и юношества. Он замечательный дирижер, замечательный музыкант и должен как можно больше работать в нашем городе", - сказала она.

37-летний дирижер Михаил Голиков, воспитанник Санкт-Петербургской консерватории, уже более десяти лет участвует в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Он основал Международный симфонический оркестр "Таврический", ставший ныне Государственным симфоническим оркестром Ленинградской области. Музыкант сотрудничает с симфоническими оркестрами Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, является главным приглашенным дирижером Иркутской государственной филармонии. В 2013 году за масштабный культурный проект "Симфония Кавказа" его удостоили звания народного артиста Республики Кабардино-Балкария.