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В Сочи открывается художественная выставка с работами воспитанников "Сириуса"

Культура
7 июля, 0:09 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июля. /ТАСС

Выставка продлится до 2 сентября

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СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Мастер и ученик" состоится в Сочинском художественном музее в субботу при участии народного художника РФ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и руководителя центра одаренных детей "Сириус" Елены Шмелевой. Об этом рассказал ТАСС Андрияка.

"Это достаточно представительная выставка. Мы показываем работы, чтобы люди представляли себе, чем мы занимаемся в "Сириусе", чем мы занимаемся в академии. <...> Сейчас в Сочи много туристов, в том числе много иностранных гостей, связанных с футболом. Это очень хорошо, пусть смотрят", - сказал он.

Художник часто приезжает в Сочи, где проводит занятия с ребятами из "Сириуса". "Я регулярно приезжаю сюда, сейчас буду заниматься с ребятами до 10 июля. Будем ходить на пленэр, работать в мастерской. У нас задача одна - постараться максимально обогатить ребят умением, знанием за короткое время и получить определенный результат", - добавил он.

В экспозиции представлены работы студентов Академии акварели, участников образовательных программ по направлению "Живопись" образовательного центра "Сириус" и самого Андрияки. Гости выставки увидят живописные произведения, скульптуру, графику, мозаику и др. Выставка продлится до 2 сентября.

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. Выпускниками "Сириуса" стали около 22 тыс. одаренных школьников из всех 85 субъектов РФ. Они продолжают развивать таланты, обучаясь и взаимодействуя в цифровой среде "СириусОнлайн", участвуя в совместных проектах с вузами и высокотехнологичными компаниями, получая гранты президента РФ для талантливой молодежи.

О художнике

Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова, позже преподавал в этом учебном заведении. С 1999 года - художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. Сейчас - ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Любимые темы художника - сельские и городские пейзажи, натюрморты. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более 500). Работы художника находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

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