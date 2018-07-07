Первый фестиваль шахмат и джаза пройдет в Москве в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль Chess & Jazz, посвященный шахматам и джазу, состоится в московском саду "Эрмитаж". Его хедлайнерами станут американские, британские и российские артисты, а также спортивные звезды, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Музыкальная программа

В рамках Chess & Jazz в России впервые выступит многократный лауреат премии "Грэмми" Си Ло Грин (CeeLo Green). К нему присоединится исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей группой The Funk Apostles.

"Это моя первая поездка в Россию. С нетерпением жду выступления в Москве. Я слышал много прекрасного от друзей и музыкантов, которые выступали здесь. К тому же в России сейчас проходит чемпионат мира по футболу, нас ждет замечательное время", - поделился Генри с ТАСС.

Двукратный обладатель "Грэмми" Генри сыграет для московской публики на органе Хаммонда, а также на синтезаторе и редком струнном инструменте харпеджи. "Орган Хаммонда настолько разносторонний инструмент, что он используется во многих жанрах музыки: от блюза до рок-н-ролла 1960-х, а также в классике, - пояснил музыкант. - Джаз я начал играть в старшей школе, это было неким вызовом моему капельному прошлому. Мне нравились новые звуки, которые я слышал, и я начал составлять музыкальные комбинации".

Генри добавил, что ему "очень нравится идея объединения спорта и музыки". "Я поклонник баскетбола и часто сравниваю баскетбол и музыку. Но я ужасный игрок в шахматы", - признался джазмен.

В Москву приедет и звезда лондонского андеграунда Камаал Уильямс (Kamaal Williams) c недавно вышедшим альбомом The Return. Российская классическая джаз-сцена будет представлена группой Moscow Ragtime Band, а современная - молодым дуэтом Secret Atelier, который "предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе", отметили организаторы.

День шахмат

"У гостей Chess & Jazz будет возможность играть в шахматы на всей территории фестиваля, - подчеркнули организаторы. - На шахматной сцене состоится Smart Cup - турнир между трендсеттерами, а также сеанс одновременной игры гроссмейстера Сергея Карякина со знаменитостями".

В "Шахматном городе" гости смогут попробовать свои силы в различных видах шахмат: в игре на время, партиях вслепую на доске без шахматных координат, сеансе одновременной игры с гроссмейстером, а также поисках лучшего хода на заданное время. Новички смогут освоить азы игры в "Школе шахмат". Для детей будет работать особая зона, где пройдет турнир для шахматистов от 9 до 14 лет.

По данным устроителей Chess & Jazz, фестиваль планируют посетить представители мировой шахматной элиты - гроссмейстеры Теймур Раджабов, Дмитрий Яковенко, Владимир Поткин и Эрнесто Инаркиев.

Завершится Chess & Jazz трансляцией матча Россия - Хорватия на больших экранах, которые расположатся на всей территории сада "Эрмитаж".

Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры города Москвы.