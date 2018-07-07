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Организаторы фестиваля "Усадьба Jazz" под Воронежем готовятся принять 5 тыс. гостей

Культура
7 июля, 1:50 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 7, июля. /ТАСС

Перед ними выступят 11 музыкантов, в том числе американская джазовая певица, украинская группа и кубинский ансамбль

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ВОРОНЕЖ, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля "Усадьба Jazz", который в субботу пройдет в Рамони под Воронежем, готовятся принять более 5 тыс. гостей. Перед ними выступят 11 музыкантов, в том числе американская джазовая певица, украинская группа и кубинский ансамбль, рассказала ТАСС представитель фестиваля Ольга Фролова.

"Планируем принять более 5 тыс. человек на международном фестивале "Усадьба Jazz", который пройдет в парке Рамонского замка в Воронежской области", - сказала Фролова.

По ее словам, в фестивале примут участие 11 музыкантов. Среди них американская джазовая певица Катрин Рассел, украинская группа SunSay, кубинский ансамбль Hot Havana Orchestra, солисты биг-бенда Георгия Гараняна, Алиса Тен и Две виолы, трио Юлии Асадуллиной.

Также гостям предложат послушать воронежскую группу Blues Family, импровизационный дуэт DUSO и Данилы Чекрыгина, стихи воронежской поэтессы Лены Дудукиной, театрализованную читку "Истории в конвертах" в исполнении актрис Воронежского камерного театра Анастасии Майзингер и Яны Кузиной.

Как уточнила Фролова, фестиваль начнется в 13:00 мск субботы и продлится до полуночи в парке архитектурного комплекса Рамонского замка, до революции принадлежавшего принцессе Евгении Ольденбургской, внучке Николая I и племяннице Александра II. Это единственный в Черноземье дворцовый комплекс династии Романовых. К нему ходят пассажирские автобусы - между Воронежем и Рамонью открыт регулярный маршрут.

"Для гостей фестиваля в парке Рамонского замка также будет установлен экран площадью три на четыре метра для трансляции матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии", - добавила она.

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