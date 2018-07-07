THR: умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко

ТАСС, 7 июля. Американский художник и писатель Стив Дитко, работавший над созданием ряда персонажей комиксов для компании Marvel Comics, включая Человека-паука и Доктора Стрэнджа, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию.

По его данным, художник был найден мертвым 29 июня в своей квартире в Нью-Йорке. Предположительно, он скончался двумя днями ранее, причина смерти не называется. У Дитко не осталось родственников, он никогда не был женат.

Стив Дитко, работая совместно с автором комиксов Стэном Ли, в 1961 году создал Человека-паука. Художник помогал в создании и других героев, появлявшихся на страницах комиксов об этом супергерое: Доктора Осьминога, Песочного человека, Ящера и Зеленого гоблина. В 1963 году Дитко создал персонажа Доктора Стрэнджа.

Покинув Marvel Comics на более чем 10 лет, он вернулся в компанию в 1979 году. Одной из его последних работ стал комикс Squirrel Girl, созданный в 1992 году.

In 1961, Steve Ditko and Stan Lee created Spider-Man. Lee, the editor-in-chief at Marvel Comics, gave Ditko the assignment after he wasn't satisfied with Jack Kirby's take on the idea of a teen superhero with spider powers https://t.co/s1Nx8Qu0J7 — Hollywood Reporter (@THR) 7 июля 2018 г.