Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры не поддерживает перенос экспонатов из Музея ВВС в парк "Патриот"

Культура
7 июля, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В пресс-службе ведомства отметили, что их позиция связана с состоянием сохранности летательных аппаратов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не поддерживает идею перемещения коллекции авиатехники из Центрального музея Военно-воздушных сил России, находящегося в подмосковном Монино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, комментируя возможный перенос коллекции в парк "Патриот" в Кубинке.

В Минкультуры РФ заявили, что не получали официальной информации о планах по перемещению экспонатов. "Ранее перемещение коллекции обсуждалось с Минобороны России. Позиция Минкультуры России не изменилась: ведомство не поддерживает перемещение коллекции в связи с состоянием сохранности летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе.

Ранее в открытых источниках была опубликована копия документа, свидетельствующего о том, что представители главного командования ВКС РФ собираются приехать в музей в Монино для того, чтобы провести техническую экспертизу и определить возможность перемещения экспонатов авиационной техники в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Позднее директор Центрального музея ВВС Александр Гончаров подтвердил ТАСС, что комиссия приезжала, однако результаты экспертизы ему неизвестны.

Директор музея сообщил ТАСС, что основная правовая коллизия в ситуации с Монино заключается в том, что территория музея и его экспонаты находятся на балансе разных ведомств. По его словам, экспонаты находятся в государственном музейном фонде в ведении Министерства культуры РФ, а территория и здания музея принадлежат Минобороны.

Гончаров добавил, что пока музей в Монино работает в штатном режиме и принимает большое количество посетителей. О том, что какие-то экспонаты, возможно, в скором времени переедут в парк "Патриот", руководство музея не извещали.

В 2016 году СМИ сообщали о планах разобрать и перевезти в парк "Патриот" экспонаты музея Военно-воздушных сил. Сотрудники музея рассказали о письменном распоряжении подготовить технику к переезду до 1 июля 2016 года. Тогда комитет Госдумы по обороне обратился к министру обороны РФ Сергея Шойгу отказаться от планов перевести музей Военно-воздушных сил из подмосковного Монино в парк "Патриот". Позднее Шойгу поручил проработать вопрос создания в подмосковном Монино центра патриотического воспитания молодежи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
2
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
СМИ: школьники из Таиланда пробудут в пещере Кхао Луанг еще минимум два дня
7
В Сочи восстановлено движение по федеральной трассе, ограниченное после ливня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!