Минкультуры не поддерживает перенос экспонатов из Музея ВВС в парк "Патриот"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не поддерживает идею перемещения коллекции авиатехники из Центрального музея Военно-воздушных сил России, находящегося в подмосковном Монино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, комментируя возможный перенос коллекции в парк "Патриот" в Кубинке.

В Минкультуры РФ заявили, что не получали официальной информации о планах по перемещению экспонатов. "Ранее перемещение коллекции обсуждалось с Минобороны России. Позиция Минкультуры России не изменилась: ведомство не поддерживает перемещение коллекции в связи с состоянием сохранности летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе.

Ранее в открытых источниках была опубликована копия документа, свидетельствующего о том, что представители главного командования ВКС РФ собираются приехать в музей в Монино для того, чтобы провести техническую экспертизу и определить возможность перемещения экспонатов авиационной техники в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Позднее директор Центрального музея ВВС Александр Гончаров подтвердил ТАСС, что комиссия приезжала, однако результаты экспертизы ему неизвестны.

Директор музея сообщил ТАСС, что основная правовая коллизия в ситуации с Монино заключается в том, что территория музея и его экспонаты находятся на балансе разных ведомств. По его словам, экспонаты находятся в государственном музейном фонде в ведении Министерства культуры РФ, а территория и здания музея принадлежат Минобороны.

Гончаров добавил, что пока музей в Монино работает в штатном режиме и принимает большое количество посетителей. О том, что какие-то экспонаты, возможно, в скором времени переедут в парк "Патриот", руководство музея не извещали.

В 2016 году СМИ сообщали о планах разобрать и перевезти в парк "Патриот" экспонаты музея Военно-воздушных сил. Сотрудники музея рассказали о письменном распоряжении подготовить технику к переезду до 1 июля 2016 года. Тогда комитет Госдумы по обороне обратился к министру обороны РФ Сергея Шойгу отказаться от планов перевести музей Военно-воздушных сил из подмосковного Монино в парк "Патриот". Позднее Шойгу поручил проработать вопрос создания в подмосковном Монино центра патриотического воспитания молодежи.