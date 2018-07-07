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Фильм "Мир Юрского периода 2" собрал более $1 млрд

Культура
7 июля, 10:33 UTC+3

В результате картина стала 35-ой по счету лентой мирового кинематографа, которая сумела достичь таких кассовых сборов

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Кадр из фильма "Мир Юрского периода 2"

Кадр из фильма "Мир Юрского периода 2"

© filmpro.ru

ТАСС, 7 июля.  Фильм "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) кинокомпании Universal вошел в ночь на субботу в группу крупнейших кассовых лент мира, преодолев рубеж в $1 млрд. Как сообщает ведущий статистику портал Box Office Mojo, на утро 7 июля пятая картина франшизы "Юрский период" получила в мире только за счет продажи билетов сумму в $1,004 млрд.

Экспертное мнение

Автор: ВУЯЧИЧ Филипп Вуячич
Филипп

"Мир Юрского периода 2" — очень плохое кино, которое вам точно понравится

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В результате "Мир Юрского периода 2" испанского режиссера Хуана Антонио Байона стал 35-м по счету фильмом мирового кинематографа, который сумел сделать кассовые сборы более $1 млрд. Этот рейтинг возглавляет картина "Аватар" (Avatar, 2009) кинокомпании 20th Century Fox с показателем $2,787 млрд.

Между тем в рейтинге 2018 года "Мир Юрского периода 2" находится на третьей строчке по размерам кассовых сборов. Список возглавляет картина "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) производства киностудии Marvel Studios - $2,037 млрд, на второй позиции также лента киновселенной Marvel - "Черная Пантера" (Black Panther) с $1,346 млрд.

Франшиза "Юрский период", основоположником которой стал со своим фильмом "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993) режиссер Стивен Спилберг, уже принесла компании Universal $4,7 млрд только на продаже билетов. 

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