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Школьный тур "Кремль - Исторический музей - Александровская слобода" запустят в 2019 году

Культура
7 июля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Директор музея Алла Петрухно добавила, что экскурсия позволит школьникам глубже изучить историю 16 века

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Образовательный тур для школьников "Московский Кремль - Государственный исторический музей - музей "Александровская слобода" будет запущен в 2019 году. Об этом сообщила на презентации концепции развития историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Александровская слобода" (Владимирская область) в Минкультуры РФ в субботу его директор Алла Петрухно.

"Одно из новых направлений в нашей работе - образовательное. Не каждая экскурсия может называться музейным уроком. Мы со следующего года сделаем такой тур "Московский Кремль - Государственный исторический музей и "Александровская слобода", - сказала она.

Директор музея добавила, что это позволит школьникам глубже изучить историю 16 века. "Это будет не просто экскурсионный тур, а образовательный тур", - подчеркнула Петрухно.

Музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - старейшей резиденции московских государей. К 1513 году русскими и итальянскими мастерами там был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.

С 1565 года слобода почти на два десятилетия приняла на себя высокий статус столицы. Именно там Иван Грозный завершил объединение государства Российского, а столичная слобода стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.

Около 100 лет наследником и хранителем истории царского кремля является музей-заповедник "Александровская слобода". Посетители могут увидеть множество постоянных экспозиций и выставок, размещенных в белокаменных интерьерах.

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