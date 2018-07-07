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"Александровская слобода" организует экскурсии, посвященные Ивану Грозному и Петру I

Культура
7 июля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Тур начнется в Троице-Сергиевой лавре и завершится в Переславль Залесском

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ТАСС, 7 июля. Троице-Сергиева лавра и историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" (Владимирская область) намерены организовать для иностранных туристов совместные экскурсии, посвященные Ивану Грозному и Петру I. Об этом сообщила на презентации концепции развития "Александровской слободы" в Минкультуры РФ в субботу директор музея Алла Петрухно.

"Сейчас Троице-Сергиева лавра обратилась к нам с просьбой создать тур не по религиозным мотивам, а предложили взять двух государственных деятелей, наиболее известных за рубежом, это Петр I и Иван Грозный. Тур будет "Троице-Сергиева лавра - "Александровская слобода" - Переславль Залесский, это в наших ближайших планах", - рассказала Петрухно.

Она отметила, что поток иностранных туристов в "Александровскую слободу" за последние годы значительно вырос. "Что касается зарубежных туристов, сейчас развивается благоустройство, туристы едут. Первые группы, которые к нам приезжали, это были 300-400 человек, а сейчас - 3 тыс. человек. Мы хотим не просто делать экскурсии, а для каждого государства, которое имеет свою специфику, проводить какие-то параллели", - сказала она.

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. К 1513 году русскими и итальянскими мастерами здесь был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.

С 1565 года Слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, именно здесь Иван Грозный руководил Российским государством, а слобода стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках Александровскую слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.

Около 100 лет наследником и хранителем истории царского кремля является музей-заповедник "Александровская слобода", где действуют множество постоянных экспозиций и выставок, размещенных в белокаменных интерьерах.

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