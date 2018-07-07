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Мединский пообещал привлечь туристов в Александров

Культура
7 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Глава Минкульта пояснил, что город раскрутят как Суздаль и Владимир

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Город Александров (Владимирская область) и музей-заповедник "Александровская слобода" должны стать популярными среди туристов, Минкультуры будет работать над этим вопросом. Об этом сказал министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в субботу.

"Музей крайне интересный, но есть проблемы с привлечением туда туристов, потому что недостаточная информированность, это не раскрученный музей в этом отношении", - сказал он и добавил, что многие и не знают, что Александров когда-то был столицей России.

По его словам, на совещании в субботу обсуждалось, какие меры надо принять, чтобы привлечь к музею-заповеднику внимание. "Надо вести соответствующую политику, ориентироваться на заинтересованного туриста. Будем раскручивать Александров так же, как в свое время раскрутили Суздаль и Владимир", - сказал Мединский.

Государственный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - старейшей резиденции московских государей. К 1513 году русскими и итальянскими мастерами там был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.

С 1565 года слобода почти на два десятилетия приняла на себя высокий статус столицы. Именно там Иван Грозный завершил объединение государства Российского, а столичная слобода стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.

Около 100 лет наследником и хранителем истории царского кремля является музей-заповедник "Александровская слобода". Посетители могут увидеть множество постоянных экспозиций и выставок, размещенных в белокаменных интерьерах.

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