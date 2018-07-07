На выставке Сергея Андрияки и воспитанников "Сириуса" в Сочи представили 400 работ

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Картины, керамика, скульптура и гончарные изделия представлены на выставке народного художника России Сергея Андрияки, его студентов из академии акварели и выпускников образовательного центра "Сириус" в Сочи. Особое место в экспозиции из 400 живописных работ и предметов прикладного искусства, которая открылась в субботу в сочинском художественном музее, занимают витражи в технике тиффани и фьюзинг, передает корреспондент ТАСС.

"Занятия художественным образованием в центре "Сириус" <…> дают огромный результат, <…> он и в работах ребят, и в их будущем профессиональном выборе. <…> Есть ребята из "Сириуса", которые поступили и очень успешно учатся у нас [в Академии акварели и изящных искусств]. Часто мы встречаем в "Сириусе" ребят, таких звездочек из разных регионов России. <…> Такой центр <…> поднимает нашу культуру, образование, науку, спорт", - отметил на открытии выставки Андрияка.

На выставке представлено более 90 картин выпускников центра "Сириус", выполненных под руководством ведущих художников-педагогов Академии акварели и изящных искусств. Например, "Олимпийский натюрморт" Марии Клесовой из станицы Новопокровской Краснодарского края, акварель "Сириус" Анны Сорокиной из Челябинска и многие другие.

"Помимо таланта, нужен еще труд - ежедневный, кропотливый, <…> он стоит за каждой картиной. И я желаю нашим воспитанникам трудиться и получать удовольствие от своего труда", - сказал заместитель руководителя фонда "Талант и успех", руководитель центра образовательных программ "Сириуса" Алексей Турчин.

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.