Фильм российского режиссера Стишовой "Сулейман Гора" отмечен призом в Карловых Варах

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Дебютный фильм российского режиссера Елизаветы Стишовой "Сулейман Гора", снятый в сотрудничестве с Киргизией, отмечен призом Федерации кинокритиков Европы и стран Средиземноморья на завершающемся в субботу международном кинофестивале в Карловых Варах. Торжественная церемония его вручения состоялась в гостинице Thermal.

"Фильм "Сулейман Гора", который был задействован в фестивальной секции "К Востоку от Запада", отмечен этим призом за прекрасный сюжет и отлично сыгранные артистами роли", - сказал на церемонии награждения член международного жюри кинокритиков Ненад Дукич.

Картина Елизаветы Стишовой рассказывает о драматических событиях, разворачивающихся неподалеку от киргизского города Ош, где стоит невысокая Сулейман Гора. Это место молитв для местного населения. Здесь вымаливают здоровье, любовь и счастье. История главных героев разворачивается на фоне становления молодой азиатской страны, где уживаются старинные обычаи и современная жизнь.

Кинофестиваль в Карловых Варах ведет свою историю с 1946 года и является одним из старейших в Европе.