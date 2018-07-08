Дмитрий Певцов отмечает 55-летний юбилей сольным концертом на сцене "Ленкома"

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов отмечает в воскресенье 55-летний юбилей сольным концертом "Неожиданно55" на сцене Московского театра "Ленком", где служит уже более четверти века. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленкома".

Собеседница агентства проинформировала, что программа празднования продолжится в понедельник, 9 июля, когда Певцов даст второй концерт. "Билеты на оба выступления юбиляра давно и полностью раскуплены", - отметила представительница пресс-службы "Ленкома".

Сам Певцов рассказал журналистам, что в программу сольных концертов включил песни Владимира Высоцкого, Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, Исаака Дунаевского и других любимых авторов. По словам артиста, каждая песня так или иначе связана с определенным периодом его биографии.

"Это будет очень откровенный разговор со зрителями", - заверил Певцов, добавив, что предстоящие концерты - благодарность всем тем, кто важен в его жизни.

Судьба актера

Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера СССР по пятиборью Анатолия Певцова и спортивного врача Ноэми Роберт. В 1984 году закончил актерский факультет ГИТИС. Затем проходил срочную службу в армии, играя на сцене Центрального академического театра Советской армии. Работал в Театре на Таганке, с 1991 года служит в "Ленкоме".

На сегодняшний день он занят в семи постановках родного театра: у него главные роли в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Аквитанская львица", "Женитьба" и, конечно, в легендарном "Юноне и Авось", где в образе графа Резанова он сменил Николая Караченцова. В этом сезоне Певцов сыграл одну из главных ролей (принц Уэльский) в премьере "Фальстаф и принц Уэльский" (вольная сценическая фантазия на темы шекспировских комедий и трагедий в постановке Марка Захарова).

На его счету также более 30 фильмов и около 20 телесериалов, в которых он снимался. Певцов признается, что занятость делом, востребованность в профессии помогли ему преодолеть смерть старшего сына Даниила, которого не стало 3 сентября 2012 года.

У актера есть младший сын Елисей, которому 7 августа исполнится 11 лет, и жена, актриса Ольга Дроздова. Вместе с супругой они создали студию "ПевцовЪ-театр" на базе студенческого курса в Институте современного искусства, в котором преподают.

Кроме того, уже много лет Дмитрий Певцов работает на эстраде - выступает с концертами с группой "Певцов - оркестр", что в очередной раз намерен сделать и в день своего 55-летия.

Поздравление Марка Захарова

В качестве поздравления худрук "Ленкома", народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров признался, что Певцов для него - "личность очень дорогая, прекрасная, талантливая". "А сейчас он для меня одно из главных действующих лиц театра "Ленком", - подчеркнул худрук.

"Певцов в жизни мужчина, энергичный, волевой, вызывающий у меня, и не только меня, - симпатию, и очень глубокую. Свое обаяние из жизни он очень умело переносит на экран и на сцену нашего театра", - заявил он.

Захаров не скрыл, что поначалу несерьезно относился к увлечению Певцова пением. "Но сейчас я понимаю, что это хорошо, - это токи, гипнотическое воздействие в зал", - пояснил режиссер "Дмитрий Анатольевич [Певцов] убедил меня, что это необходимо для его актерского прогресса, чего я ему желаю от всей души", - заключил Захаров.