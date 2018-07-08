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Кинофестиваль "Балтийские дебюты" в Светлогорске откроется фильмом "Собибор"

Культура
8 июля, 0:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, июля. /ТАСС

Фестиваль пройдет с 8 по 13 июля

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КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Кинематографисты из девяти стран Северной Европы и России представят свои работы на юбилейном XV Международном кинофестивале "Балтийские дебюты", который открывается в воскресенье в калининградском городе Светлогорске на берегу Балтийского моря, рассказали ТАСС в оргкомитете форума.

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"В форуме участвуют представители девяти стран Северной Европы и России. Из девяти фильмов, которые представят в международном конкурсе, семь - премьерные показы в России. Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет и конкурс российских дебютов, а откроется фестиваль фильмом "Собибор" Константина Хабенского", - сказал представитель оргкомитета.

В международной конкурсной программе - работы кинематографистов из Норвегии ("Долина теней", режиссер Йонас Матсов Гульбрандсе), Финляндии ("Скрипачка", режиссер Пааво Вестерберг), Дании "Виновный", режиссер Густав Мёллер), России ("Байгал", режиссер Илдар Ягафаров), совместная работа Литвы, Латвии и Хорватии - "Согревая мрамор" литовского режиссера Гедре Бейнорюте, "Дом Детства" шведского режиссера Олофа Спаака.

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Автор: СУРИКОВ Вячеслав Суриков
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В конкурсе также участвуют работы Джулиана Порксена ("Что бы ни случилось" Германия, Польша), "Тихая ночь" Петра Домалевского (Польша).

В конкурсе российских дебютов - восемь картин, включая, в частности, "Собибор" Хабенского, "Пусть будет Лиза" Игоря Каграманова и "Репетиция" Николая Соколова.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет показ восьми наиболее успешных российских фильмов, вышедших в прокат в 2018 году, в том числе "Спитак" Александра Котта, "Я худею" Алексея Нужного, "Тренер" Данилы Козловского.

Фильмом закрытия фестиваля станет картина Олега Трофима "Лед".

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Жюри международного конкурса возглавила эстонский продюсер Пирет Тиббо-Хаждинс, российского - режиссер и продюсер Александр Котт.

Среди гостей фестиваля - Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Аркадий Инин, Алексей Хюваринен, Ольга Ломоносова, Анатолий Горячев, Полина Кутепова, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт, Анатолий Журавлев, Олег Васильков, Юрий Поляков.

Отдельная программа "Балтийских дебютов" - "Мир анимации", которую представит российский кинопродюсер, гендиректор кинокомпании "Мастер-фильм", председатель комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов.

Она включает около 40 анимационных картин. Также в рамках фестиваля пройдет "Летняя школа" ВГИК с мастер-классами по актерскому, операторскому мастерству, по написанию сценариев и режиссуре.

О фестивале

Фестиваль пройдет с 8 по 13 июля при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области. Это единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы, который ежегодно проходит в Светлогорске с 2004 года. В разные годы в качестве членов жюри фестиваля выступали Кшиштоф Занусси, Йос Стеллинг, Алла Сурикова, Кирилл Разлогов, Эва Шикульская, Вера Сторожева, Регимантас Адомайтис и др.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером кинофестиваля "Балтийские дебюты".

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Персоны
Инин, Аркадий Яковлевич Бондарчук, Федор Сергеевич Хабенский, Константин Юрьевич Грамматиков, Владимир Александрович
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