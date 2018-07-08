Кинофестиваль "Балтийские дебюты" в Светлогорске откроется фильмом "Собибор"

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Кинематографисты из девяти стран Северной Европы и России представят свои работы на юбилейном XV Международном кинофестивале "Балтийские дебюты", который открывается в воскресенье в городе Светлогорске на берегу Балтийского моря. Об этом рассказали ТАСС в оргкомитете форума.

"В форуме участвуют представители девяти стран Северной Европы и России. Из девяти фильмов, которые представят в международном конкурсе, семь - премьерные показы в России. Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет и конкурс российских дебютов, а откроется фестиваль фильмом "Собибор" Константина Хабенского", - сказал представитель оргкомитета.

В международной конкурсной программе - работы кинематографистов из Норвегии ("Долина теней", режиссер Йонас Матсов Гульбрандсе), Финляндии ("Скрипачка", режиссер Пааво Вестерберг), Дании "Виновный", режиссер Густав Мёллер), России ("Байгал", режиссер Илдар Ягафаров), совместная работа Литвы, Латвии и Хорватии - "Согревая мрамор" литовского режиссера Гедре Бейнорюте, "Дом Детства" шведского режиссера Олофа Спаака. В конкурсе также участвуют работы Джулиана Порксена ("Что бы ни случилось" Германия, Польша), "Тихая ночь" Петра Домалевского (Польша).

В конкурсе российских дебютов - восемь картин, включая, в частности, "Собибор" Хабенского, "Пусть будет Лиза" Игоря Каграманова и "Репетиция" Николая Соколова. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет показ восьми наиболее успешных российских фильмов, вышедших в прокат в 2018 году, в том числе "Спитак" Александра Котта, "Я худею" Алексея Нужного, "Тренер" Данилы Козловского. Фильмом закрытия фестиваля станет картина Олега Трофима "Лед".

Жюри международного конкурса возглавила эстонский продюсер Пирет Тиббо-Хаждинс, российского - режиссер и продюсер Александр Котт. Среди гостей фестиваля Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Аркадий Инин, Алексей Хюваринен, Ольга Ломоносова, Анатолий Горячев, Полина Кутепова, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт, Анатолий Журавлев, Олег Васильков, Юрий Поляков.

Отдельная программа "Балтийских дебютов" - "Мир анимации", которую представит российский кинопродюсер, гендиректор кинокомпании "Мастер-фильм", председатель комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов. Она включает около 40 анимационных картин. Также в рамках фестиваля пройдет "Летняя школа" ВГИК с мастер-классами по актерскому, операторскому мастерству, по написанию сценариев и режиссуре.

О фестивале

Фестиваль пройдет с 8 по 13 июля при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области. Это единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы, который ежегодно проходит в Светлогорске с 2004 года. В разные годы в качестве членов жюри фестиваля выступали Кшиштоф Занусси, Йос Стеллинг, Алла Сурикова, Кирилл Разлогов, Эва Шикульская, Вера Сторожева, Регимантас Адомайтис и др.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером кинофестиваля "Балтийские дебюты".