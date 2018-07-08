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Лукашенко поздравил Мягкова с юбилеем

Культура
8 июля, 10:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, июля. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил высокое актерское мастерство и личное обаяние артиста

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с 80-летним юбилеем, отметив его высокое актерское мастерство и личное обаяние. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе лидера Белоруссии.

"Блистательно сыгранные роли в кино и на театральной сцене принесли вам широкую известность и всеобщую зрительскую любовь не только в России, но и далеко за ее пределами, - отметил президент. - В Беларуси вас ценят и знают как человека, обладающего высоким актерским мастерством и личным обаянием, способного удивлять поклонников запоминающимися работами".

Лукашенко пожелал Мягкову, чтобы его многогранное творчество и впредь дарило публике радость и вдохновение, способствовало укреплению культурных связей между народами.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера. Среди его наиболее известных работ: Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов) и другие. В общей сложности Мягков снялся в более чем 40 фильмах и сериалах.

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