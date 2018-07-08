Путин и Медведев поздравили Мягкова с юбилеем

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, отметив, что миллионы людей знают и любят его за талант, преданность профессии и яркие актерские работы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Вас знают и искренне любят миллионы людей - за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии. И конечно, за богатейшую коллекцию ярких, самобытных и всегда узнаваемых актерских работ, которые вы создали в театре и кинематографе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил Андрея Мягкова с юбилеем, отметив его умение быть органичным как в комедии, так и в трагедии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"Вы принадлежите к тем редким актерам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием, - говорится в поздравительной телеграмме. - Вашему таланту подвластны самые разные жанры и амплуа. Вы умеете быть органичным как в комедии, так и в трагедии".

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера. Среди его наиболее известных работ: Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов). В общей сложности Мягков снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.