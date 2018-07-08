Мэйси Уильямс объявила об уходе из "Игры престолов"

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в "Игре престолов" Арью Старк, объявила о завершении участия в сериале. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения", – написала Уильямс.

goodbye belfast. goodbye arya. goodbye game of thrones. what a joy i’ve had. here’s to the adventures to come #lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep Публикация от Maisie Williams (@maisie_williams) 7 Июл 2018 в 4:53 PDT

В июне о завершении своего участия в "Игре престолов" объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.

Новый восьмой сезон телесериала будет показан в апреле 2019 года.