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Мэйси Уильямс объявила об уходе из "Игры престолов"

Культура
8 июля, 11:17 UTC+3

Восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года

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Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс

© EPA/ANDREW COWIE

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в "Игре престолов" Арью Старк, объявила о завершении участия в сериале. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения", – написала Уильямс.

goodbye belfast. goodbye arya. goodbye game of thrones. what a joy i’ve had. here’s to the adventures to come #lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep

Публикация от Maisie Williams (@maisie_williams)

В июне о завершении своего участия в "Игре престолов" объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.

Новый восьмой сезон телесериала будет показан в апреле 2019 года. 

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