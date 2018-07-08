Жена Романа Полански отказалась стать членом Академии премии "Оскар"

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Французская актриса Эмманюэль Сенье, супруга известного режиссера Романа Полански, ответила отказом на предложение войти в состав Академии премии "Оскар" - Американской академии кинематографических искусств и наук. Это решение принято актрисой в знак протеста против того, что ранее Академия исключила из списка своих членов самого Романа Полански в связи с выдвигаемыми в его адрес уголовными обвинениями. Об этом Эмманюэль Сенье заявила в открытом письме, опубликованном в воскресенье в парижской еженедельной газете Le Journal du Dimanche.

"Американская академия кинематографических искусств и наук предложила мне присоединиться к ней, как и ряду других актрис, в рамках ее феминизации, которая действительно необходима. Я сама давно уже являюсь феминисткой, но в то же время я не могу игнорировать того, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански - также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени. Причем это все та же Академия, которая наградила его в 2003 году премией "Оскар" как лучшего режиссера за его фильм "Пианист", - заявила Сенье.

"Судя по всему, данная Академия полагает, что я некая актриса-карьеристка, человек бесхарактерный и забуду в этой связи, что я уже 29 лет замужем за одним из величайших кинорежиссеров мира. Я люблю его, и это мой супруг, отец моих детей. Теперь же его отбрасывают прочь, как парию, и некие невидимые члены Академии полагают, что я соглашусь "подниматься по ступеням славы" за спиной моего супруга? Это просто недопустимое лицемерие!", - пишет актриса, считающая предложение Академии "оскорбительным".

Сексуальные домогательства

При этом Сенье подчеркивает, что "она одна может подтвердить, насколько сильно Роман Полански сожалеет о том, что произошло сорок лет назад". Актриса также заверяет, что Полански "не имеет ничего общего с тем карикатурным образом человека, охваченного идеей мужского превосходства, мачизма, этого симптома той болезни, от которой сейчас страдает кинематограф". "На сегодняшний день Роман отбыл уже в заключении более времени, чем предусматривает максимальный срок на такого рода проступки", - отмечает Сенье.

Полански неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Режиссер был включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом по делу 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер. Ей на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку со следствием и провел 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

Полански снял такие фильмы, как "Нож в воде" (Noz w wodzie, 1962), "Тупик" (Cul-de-Sac, 1966), "Ребенок Розмари" (Rosemary's Baby, 1968), "Китайский квартал" (Chinatown, 1974). В 2003 году он был награжден премией "Оскар" за лучшую режиссерскую работу - ленту "Пианист" (The Pianist, 2002).