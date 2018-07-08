Путин назвал "Балтийские дебюты" примером плодотворного международного сотрудничества

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", назвав форум ярким примером плодотворного международного сотрудничества в гуманитарной области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет ваш форум объединяет в Светлогорске деятелей киноискусства России, стран Балтии и Северной Европы и по праву считается ярким примером плодотворного международного сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в рамках фестиваля демонстрируются новинки кинопроката, ведется открытый диалог представителей творческих профессий по вопросам развития киноиндустрии.

"И конечно, фестиваль - это всегда праздник для жителей и гостей Калининградской области, всех любителей кино", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что проведение подобных масштабных мероприятий обогащает культурную жизнь государств, участвующих в форуме, а также способствует укреплению дружбы между людьми.

О фестивале

Фестиваль пройдет с 8 по 13 июля при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области. Это единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы, который ежегодно проходит в Светлогорске с 2004 года. В разные годы в качестве членов жюри фестиваля выступали Кшиштоф Занусси, Йос Стеллинг, Алла Сурикова, Кирилл Разлогов, Эва Шикульская, Вера Сторожева, Регимантас Адомайтис и др.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером кинофестиваля "Балтийские дебюты".