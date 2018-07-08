Кинофестиваль "В кругу семьи" открылся в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" открылся в Ярославле в День семьи, любви и верности, в программе - 30 фильмов из 19 стран. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил журналистам президент фестиваля Александр Ковтунец.

"Мы каждый год стараемся открыть фестиваль в день Святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Петр и Феврония являются также и небесными покровителями общенациональной программы "В кругу семьи", в рамках которой мы проводим фестиваль. В этом году мы покажем 30 фильмов из 19 стран", - сказал Ковтунец.

На открытие фестиваля в Ярославль приехали актеры Сами Насери, Гоша Куценко, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Анна Снаткина, Ольга Будина, Сергей Горобченко и другие. Кинофестиваль откроет премьерный показ французской кинокартины "В поисках Тедди". Показ начнется сразу после торжественной церемонии открытия в концертно-зрелищном центре "Миллениум".

Кинофестиваль "В кругу семьи" проводится в разных городах с 2006 года, в его рамках проходят показы мирового кино для семейного и детского просмотра. Основной целью фестиваля является популяризация кинофильмов, которые несут идею семьи, добра, любви, гуманного отношения к ближнему.