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В Калининградской области открылся кинофестиваль "Балтийские дебюты"

Культура
8 июля, 17:53 UTC+3 СВЕТЛОГОРСК область/ 8, июля. /ТАСС

Жюри конкурса возглавляет российский режиссер и продюсер Александр Котт

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СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 8 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты", представляющий работы начинающих режиссеров России и стран Северной Балтики, открылся в курортном Светлогорске на морском побережье в Калининградской области. В международной программе участвуют девять фильмов кинематографистов из девяти стран, еще восемь дебютных картин представлены в российской части конкурсной программы, которая пройдет в рамках фестиваля впервые.

"Дебютный фильм - это начало карьеры кинематографиста, это самый главный фильм: он может открыть режиссеру Канн, Голливуд, "Оскар", и может не открывать ничего. Для нашего жюри - это [фестиваль] - самая интересная неделя потому, что то, что мы будем видеть, может быть будет работами мастеров будущего кино", - сказала на открытии фестиваля председатель жюри международной программы фестиваля эстонский продюсер Пирет Тиббо-Хаждинс.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что фестиваль ставит перед жюри сложную задачу. Эксперты, оценивающие картины, должны смотреть их "с очень открытым сердцем и очень открытыми глазами", потому что именно в первых работах можно увидеть творческий потенциал авторов. Тиббо-Хаждинс также отметила, что ее интересует новое российское кино и она рада возможности познакомиться с ним в рамках фестиваля.

В международной программе фестиваля представлены работы режиссеров из Норвегии, Финляндии, Дании, России, Литвы, Швеции, Германии и Польши. При этом семь фильмов будут демонстрироваться в России впервые. Жюри российского конкурса, которое возглавил российский режиссер и продюсер Александр Котт, оценят работы российских кинематографистов, среди которых, в частности, режиссерский дебют Константина Хабенского "Собибор", ставший фильмом открытия фестиваля, фильмы "Пусть будет Лиза" Игоря Каграманова, "Репетиция" Николая Соколова.

В рамках фестиваля пройдет показ восьми наиболее успешных российских фильмов, вышедших в прокат в 2018 году, в том числе "Спитак" Александра Котта, "Я худею" Алексея Нужного, "Тренер" Данилы Козловского. Отдельная программа "Балтийских дебютов" - "Мир анимации", включающая около 40 анимационных картин. Также в рамках фестиваля пройдет "Летняя школа" ВГИК с мастер-классами по актерскому, операторскому мастерству, по написанию сценариев и режиссуре.

Среди гостей фестиваля - Федор Бондарчук, Владимир Грамматиков, Ольга Ломоносова, Алексей Раппорт, Аркадий Инин, Дмитрий Астрахан и другие представители российской кинематографии, прошедшие по красной ковровой дорожке в день открытия форума. В культурную программу помимо кино включены творческие вечера Аркадия Инина, Дмитрия Харатьяна, Владимира Винокура.

О фестивале

Конкурс "Балтийские дебюты" проходит в Светлогорске с 8 по 13 июля. Это единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы. В этом году он отмечает 15-летний юбилей. Президент фестиваля Владимир Малышев отметил, что для такого форума это солидный возраст, заметив, что порой фестивали "затухают через два-три года". "Если фестиваль живет уже 15 лет, значит это кому-то нужно", - сказал он, поблагодарив Министерство культуры России и власти Калининградской области, за поддержку и выразив уверенность, что включенный с программу фестиваля конкурс российских дебютов, привлечет к нему еще большее внимание начинающих кинематографистов.

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