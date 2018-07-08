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Умер писатель Валерий Ганичев

Культура
8 июля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

О месте и времени его похорон пока не сообщается

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Писатель и журналист Валерий Ганичев

© Александр Саверкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Писатель, журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Союза писателей России.

"Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича", - говорится в сообщении.

Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 годах он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 года). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).

Как сообщил секретариат правления Союза писателей России, о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.

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