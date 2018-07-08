Семичасовой музыкальный фестиваль в Екатеринбурге собрал 12,5 тыс. зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Маяк" с участием Земфиры, групп "Би-2", "Сплин", Дельфина и экс-лидера "Смысловых галлюцинаций" Сергея Бобунца впервые состоялся в Екатеринбурге. Несмотря на дождь, его зрителями стали более 12 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

"Было 12,5 тыс. человек, инцидентов никаких не произошло, все было в штатном режиме, чуть-чуть только сдвинулось расписание из-за дождя. Все артисты довольные, сказали, что будут возвращаться к нам вновь. Это был беспрецедентный фестиваль, на одной площадке в Екатеринбурге такого до этого не было", - сказали ТАСС организаторы мероприятия.

Фестиваль прошел в городской фан-зоне чемпионата мира по футболу - Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. По словам организаторов, специально был выбран день, когда не было матчей и трансляций.

"Здесь очень требовательные коллективы собрались. На мой взгляд, фестиваль прошел на хорошем уровне, все требования были удовлетворены, по технике - отлично... Я вчера следил за футболом (матчем между сборными России и Хорватии - прим. ТАСС)... Это [ЧМ-2018] очень здорово, очень круто, это лучшее, что может быть вообще с людьми, мне кажется, надо как раз замыкать людей именно на спорт, на футбол, на любые виды разрешения конфликтов в спортивной форме", - рассказал журналистам поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков).

Музыканты выступили с полноценными концертными сетами. Фестиваль длился более семи часов, на протяжении почти всего этого времени шел ливень. Зрители, многие из которых приехали из городов Свердловской области, Челябинска, Перми, не расходились, танцевали под дождем в дождевиках и с зонтиками.

"Я пришла ради Земфиры, но на самом деле все коллективы очень хорошие... Этот фестиваль - отличное продолжение футбольного праздника. Благодаря матчам чемпионата, фестивалю "Уральская ночь музыки" и "Маяку" лето на Урале получается незабываемым, все музыкальные события в городе очень классные", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС жительница Екатеринбурга Софья.