Писатель Майкл Ондатже стал лауреатом "Золотого Букера" за роман "Английский пациент"

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом "Золотой букеровской премии". Его роман "Английский пациент" 1992 года признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе, сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье организаторы церемонии вручения премии, которая проходит в Королевском фестивальном зале Лондона.

"Английский пациент" Майкла Ондатже коронован как лучшее произведение художественной литературы за последние пять десятилетий вручения Букеровской премии", - сказала представитель организаторов.

Действие книги происходит в итальянском монастыре, где за обгоревшим пациентом ухаживает канадская медсестра. События происходят во время Второй мировой войны в ходе Североафриканской кампании, где противостояли друг другу англо-американские и итало-германские войска.

"Английский пациент" - это тот редкий роман, который проникает под кожу и настаивает, чтобы вы вновь и вновь к нему возвращались, каждый раз принося удивление и наслаждение", - отметила на церемонии член жюри, британско-пакистанская писательница Камила Шамси. Впрочем, члены жюри лишь отбирали шорт-лист "Золотого букера", книгу же победительницу определило народное голосование.

По мотивам романа Ондатже в 1996 году британский режиссер Энтони Мингелла (1954-2008) снял одноименную кинокартину, завоевавшую главную премию американской киноакадемии в 9 номинациях, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Вместе с "Аглийским пациентом" на "Золотой букер" также претендовали романы "В подвешенном состоянии" В. С. Найпола (Видиадхара Сураджпрасада Найпола), завоевавшего Букеровскую премию в 1971 году, "Лунный тигр" (1987) Пенелопы Лайвли, "Волчий зал" (2009) Хилари Мэнтел и "Линкольн в бардо" (2017) Джорджа Сондерса.