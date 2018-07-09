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Лия Ахеджакова отмечает 80-летний юбилей

Культура
9 июля, 0:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

От публичных торжеств актриса отказалась, сообщила представитель театра "Современник"

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" поздравляет с юбилеем народную артистку России Лию Ахеджакову, которой в понедельник исполняется 80 лет. Об этом ТАСС сообщили в "Современнике", где Ахеджакова служит уже более 40 лет.

"От публичных торжеств Лия Меджидовна в очередной раз наотрез отказалась - уехала из Москвы, чтобы праздновать юбилей в узком кругу", - сказала собеседница агентства, пояснив, что актриса именно так предпочитает отмечать свои дни рождения, не придавая широкой огласке даты и события частной жизни.

"Это решение принадлежит ей, и мы, конечно же, уважаем и понимаем его. Поэтому вот так, заочно, весь "Современник" от всей души поздравляет своего дорогого друга и коллегу и желает огромного счастья, радости и здоровья", - заявила представительница театра.

Актриса театра и кино

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР) в театральной семье. Детство провела в Майкопе, школу окончила с золотой медалью. Затем она поступила в Московский институт цветных металлов, который вскоре поменяла на ГИТИС.

Еще студенткой получила приглашение в Московский театр юного зрителя. Однако за десять лет она так и не исполнила на этой сцене ни одной главной роли. Как рассказывала сама актриса, в МТЮЗ ее репертуар был достаточно однообразен: куры, зайцы, поросята.

В 1977 году Ахеджакова перешла в "Современник", где актрисой созданы десятки ролей. Она играла в таких спектаклях, как "Спешите делать добро" Михаила Рощина, в "Квартире Коломбины" Людмилы Петрушевской, "Восточной трибуне" Александра Галина, "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира, в "Предупреждении малым кораблям" Теннесси Уильямса, в "Трудных людях" Йосефа Бар-Йосефа, в "Мы едем, едем, едем..." и "Селестине" Николая Коляды.

В текущем репертуаре "Современника" у Ахеджаковой две роли. Это - Зина Абрамова в спектакле "Крутой маршрут" и Фонсия Дорси - героиня пьесы Дональда Ли Кобурна "Игра в джин" - обе в постановке худрука "Современника" Галины Волчек. В последнем спектакле актрисе удалось играть с двумя партнерами: сначала - с Валентином Гафтом, теперь - с Василием Бочкаревым.

Ахеджакова снималась практически во всех знаковых картинах Эльдара Рязанова - в "Иронии судьбы", "Служебном романе", "Гараже", в "Старых клячах" и "Небесах обетованных". Она сотрудничала со многими отечественными режиссерами: Инной Туманян ("Когда я стану великаном"), Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны"), Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит"), Аллой Суриковой ("Московские каникулы"), Кириллом Серебренниковым ("Изображая жертву" и "Лето"). Всего на счету актрисы свыше 50 киноролей.

Ахеджакова и сейчас продолжает сниматься в кино и играть на сцене. Участвует в антрепризных проектах и спектаклях "на стороне", но больше всего ценит и любит родной театр "Современник". Творческие успехи актрисы отмечены театральными и кинематографическими призами. Ахеджакова является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, она - кавалер ордена Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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