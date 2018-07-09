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Фильм "Человек-муравей и Оса" стал лидером по кассовым сборам в России и СНГ

Культура
9 июля, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Кинолента вышла в российский прокат 5 июля

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© Disney/Marvel Studios via AP

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Американский кинокомикс "Человек-муравей и Оса" занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 5-8 июля. Лента собрала 345 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

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Фильм Пейтона Рида вышел в российский прокат 5 июля. Картина из вселенной Marvel рассказывает о приключениях супергероя Человека-муравья, у которого в новом фильме появится напарница - Оса.

Второе место занимает мультфильм "Суперсемейка 2". Картина, снятая Брэдом Бердом, вышла в российский прокат 14 июня и три уик-энда подряд возглавляла рейтинг кассовых сборов в России и СНГ. Мультфильм рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью. Кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд составили 50,3 млн рублей.

Криминальная комедия "8 подруг Оушена" замыкает тройку лидеров, продолжая удерживаться в топе. Премьера фильма в России состоялась 21 июня. Режиссер картины - Гэри Росс, в главных ролях снялись такие актрисы, как Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшет и Хелена Бонем Картер. С 5 по 8 июля картина собрала 32,9 млн рублей.

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