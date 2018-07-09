Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм "Человек-муравей и Оса" лидирует в кинопрокате США

Культура
9 июля, 10:01 UTC+3

За дебютную неделю кассовые сборы ленты составили $76 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/. Картина "Человек-муравей и Оса" (Ant-Man and The Wasp) американского режиссера Пейтона Рида сделала на кинорынке США за дебютную неделю кассовые сборы на сумму в $76 млн и заняла по этому показателю первую строчку рейтинга.   

Данный результат оказался хуже оптимистических прогнозов, которые предрекали картине выход за пределы $80 млн.

Фильм создан кинокомпанией Marvel Studios, его дистрибьютором является Walt Disney.  

Картина представляет собой второй фильм франшизы о человеке-муравье, появившемся в 1979 году персонаже комиксов Marvel. Первый фильм "Человек-муравей" (Ant-Man, 2015), также снятый Пейтоном Ридом, принес своим создателям только на продаже билетов $519,3 млн при производственных и иных затратах в $169 млн.   

Как подсчитал портал Deadline Hollywood, чистый доход от ленты достиг $103,4 млн.

Сейчас большинство специалистов считает, что коммерческий успех "Человек-муравей и Оса" будет более существенным. Так, в 2015 году "Человек-муравей" сделал за свою дебютную неделю сборы в размере $57,2 млн.

Вторую позицию в недельном рейтинге заняла анимационная картина "Суперсемейка 2" (Incredibles 2) компании Walt Disney Pictures. Она принесла за четвертую неделю показа $29 млн. При этом общие сборы ленты в кинопрокате Северной Америки составили $504 млн, а всемирные – более $770 млн.

"Суперсемейка 2" оттеснила на минувшей неделе на третью позицию фильм "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) кинокомпании Universal, собравшего на продажах билетов $28,5 млн. Однако в минувшую пятницу картина переступила порог в $1 млрд кассовых сборов по всему миру, став 35-й по счету лентой, которой удалось войти в группу миллиардеров.

Дебютировавший на минувшей неделе на экранах США триллер-антиутопия с элементами фильма ужасов "Судная ночь. Начало" (The First Purge) принесла за минувшие выходные дни $17 млн и оказалась на четвертой позиции рейтинга. Однако так как лента вышла еще в среду, то ее общие сборы в США уже достигли $31 млн. Эта четвертая по счету картина франшизы "Судная ночь" (Purge, 2013) является приквелом трилогии. Дистрибьютор фильма, создание которого обошлось в $13 млн, - кинокомпания Universal Pictures.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки
4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки
5
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
6
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
7
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!