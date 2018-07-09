Фильм "Человек-муравей и Оса" лидирует в кинопрокате США

ТАСС, 9 июля. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/. Картина "Человек-муравей и Оса" (Ant-Man and The Wasp) американского режиссера Пейтона Рида сделала на кинорынке США за дебютную неделю кассовые сборы на сумму в $76 млн и заняла по этому показателю первую строчку рейтинга.

Данный результат оказался хуже оптимистических прогнозов, которые предрекали картине выход за пределы $80 млн.

Фильм создан кинокомпанией Marvel Studios, его дистрибьютором является Walt Disney.

Картина представляет собой второй фильм франшизы о человеке-муравье, появившемся в 1979 году персонаже комиксов Marvel. Первый фильм "Человек-муравей" (Ant-Man, 2015), также снятый Пейтоном Ридом, принес своим создателям только на продаже билетов $519,3 млн при производственных и иных затратах в $169 млн.

Как подсчитал портал Deadline Hollywood, чистый доход от ленты достиг $103,4 млн.

Сейчас большинство специалистов считает, что коммерческий успех "Человек-муравей и Оса" будет более существенным. Так, в 2015 году "Человек-муравей" сделал за свою дебютную неделю сборы в размере $57,2 млн.

Вторую позицию в недельном рейтинге заняла анимационная картина "Суперсемейка 2" (Incredibles 2) компании Walt Disney Pictures. Она принесла за четвертую неделю показа $29 млн. При этом общие сборы ленты в кинопрокате Северной Америки составили $504 млн, а всемирные – более $770 млн.

"Суперсемейка 2" оттеснила на минувшей неделе на третью позицию фильм "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) кинокомпании Universal, собравшего на продажах билетов $28,5 млн. Однако в минувшую пятницу картина переступила порог в $1 млрд кассовых сборов по всему миру, став 35-й по счету лентой, которой удалось войти в группу миллиардеров.

Дебютировавший на минувшей неделе на экранах США триллер-антиутопия с элементами фильма ужасов "Судная ночь. Начало" (The First Purge) принесла за минувшие выходные дни $17 млн и оказалась на четвертой позиции рейтинга. Однако так как лента вышла еще в среду, то ее общие сборы в США уже достигли $31 млн. Эта четвертая по счету картина франшизы "Судная ночь" (Purge, 2013) является приквелом трилогии. Дистрибьютор фильма, создание которого обошлось в $13 млн, - кинокомпания Universal Pictures.