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Медведев поздравил с юбилеем Зинаиду Кириенко

Культура
9 июля, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Премьер назвал Кириенко особенной и необыкновенно искренней актрисой

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Вы - особенная актриса, необыкновенно искренняя, женственная, излучающая любовь. Многие годы Ваш талант, редкое обаяние, уникальная способность быть естественной и убедительной восхищают людей", - говорится в телеграмме премьера.

Зинаида Михайловна Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году она окончила в Москве актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). С 1959 года по 1960 год Кириенко играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, в 1961-1992 годы входила в труппу Театра-студии киноактера (сейчас - Государственный театр киноактера).

Кириенко широко известна в качестве киноактрисы: она снялась в более чем тридцати фильмах и сериалах. Будучи студенткой, она дебютировала в роли колхозницы Нади Вахмистровой в короткометражном драматическом фильме Сергея Герасимова "Надежда" (1954). Среди наиболее известных работ Кириенко - Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977).

Последняя роль Зинаиды Кириенко к настоящему времени - Софья Раевская в историческом сериале "Одна любовь души моей" (2007, Наталья Бондарчук).

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Кириенко, Зинаида Георгиевна Медведев, Дмитрий Анатольевич
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