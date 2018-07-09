Лукашенко поздравил Зинаиду Кириенко с юбилеем

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко, отметив, что ее работы стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы государства.

"Безупречное актерское мастерство, личное обаяние и искренность позволили вам создать в кинематографе замечательные женские образы, полюбившиеся многочисленным поклонникам. Ваши работы стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что белорусские зрители высоко ценят творчество актрисы. "Уверен, что оно и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами", - подчеркнул глава государства.

Зинаида Михайловна Кириенко родилась 9 июля 1933 году в Махачкале. В 1958 году она окончила в Москве актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). С 1959 по 1960 годы Кириенко играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, в 1961-1992 годы входила в труппу Театра-студии киноактера (сейчас - Государственный театр киноактера).

Кириенко широко известна в качестве киноактрисы: она снялась в более чем тридцати фильмах и сериалах. Будучи студенткой, она дебютировала в роли колхозницы Нади Вахмистровой в короткометражном драматическом фильме Сергея Герасимова "Надежда" (1954). Среди наиболее известных работ Кириенко - Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977).