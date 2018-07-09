Эксперты считают, что выбор жюри Золотой букеровской премии сложно считать объективным

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Систему отбора претендентов на престижную Золотую букеровскую премию нельзя назвать объективной, в шорт-лист не вошли авторы великих произведений. Такое мнение в понедельник ТАСС высказали эксперты в области литературы.

Ранее в Лондоне канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом Золотой букеровской премии. Его роман "Английский пациент" 1992 года признан лучшей из книг, которые становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе за 50 лет ее существования.

Вместе с "Английским пациентом" на премию также претендовали романы "В подвешенном состоянии" В. С. Найпола (Видиадхара Сураджпрасада Найпола), завоевавшего Букеровскую премию в 1971 году, "Лунный тигр" (1987) Пенелопы Лайвли, "Волчий зал" (2009) Хилари Мантел и "Линкольн в бардо" (2017) Джорджа Сондерса.

Спорный выбор

"Премия спорная, потому что множество авторов не попали в шорт-лист. Однако из представленной пятерки - "Английский пациент", наверное, действительно достойная книга, по крайней мере, самая заметная", - сказал ТАСС писатель Алексей Михеев.

По его словам, выбор жюри сложно назвать объективным, так как процедура отбора предусматривает выход в финал лишь одной книги десятилетия. "Если сравнить со спортивными состязаниями, получается довольно забавная ситуация - в условный финал выходят претенденты из 70-х, 80-х, 90-х, нулевых и таких временных отрезков", - отметил он.

Михеев считает, что за пределами внимания жюри остались Маргарет Этвуд, Джулиан Барнс, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Уильям Голдинг и Айрис Мердок. По его словам, "Английский пациент" точно понравится читателям, которые любят большие формы, сложные сериальные сюжеты, сложные композиции. "Думаю, у Ондатже появится еще больше читателей. Но сказать, что это главная книга пятидесятилетия и теперь все бросайтесь ее читать, - это чересчур, она, конечно, победитель, но надо понимать условность конкурса", - добавил собеседник ТАСС.

Согласен с Михеевым и генеральный директор премии "Большая книга" Георгий Урушадзе. "Рад за "Английского пациента", при подобной системе голосования, когда от каждого десятилетия делегирован только один роман, у него были наилучшие шансы", - сказал он ТАСС. Однако, по его мнению, само желание выбрать "самую главную книгу" за полвека порочно. "Представьте, кто-то из нечитающих, поддавшись рекламе, откроет "Пациента", и он не понравится, а остальные-то книги по версии жюри хуже! Так читателей и теряем", - отметил Урушадзе.

Он заявил, что если подобная номинация появится в премии "Большая книга", это будет означать желание организаторов привлечь к награде внимание. "Если мы такое когда-нибудь сделаем в "Большой книге", знайте, это акция для привлечения внимания, а не поиск самого-самого. Как выбрать между "Моим лейтенантом" Гранина и "Лестницей Якова" Улицкой, между "ЖД" Быкова и "Метелью" Сорокина, между "Лавром" Водолазкина и "Зулейхой" Яхиной? У читателя всегда есть выбор из тысяч великолепных книг", - добавил Урушадзе.

Со своей стороны главный редактор журнала "Горький" Константин Мильчин считает, что Ондатже "с его сложной биографией пишет такие же сложные романы про таких же сложных людей". "Миру сейчас такая сложность нужна. И это прекрасно", - сказал он ТАСС.

О книге и премии

Действие "Английского пациента" происходит в итальянском монастыре, где за обгоревшим пациентом ухаживает канадская медсестра. События происходят во время Второй мировой войны в ходе Североафриканской кампании, где противостояли друг другу англо-американские и итало-германские войска.

По мотивам романа Ондатже в 1996 году британский режиссер Энтони Мингелла (1954-2008) снял одноименную оскароносную кинокартину, завоевавшую главную премию американской киноакадемии в девяти номинациях, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.