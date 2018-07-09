Верочка из "Служебного романа" и Таня из "Иронии судьбы": лучшие роли Лии Ахеджаковой

80 лет исполнилось Лии Ахеджаковой, сыгравшей более чем в сотне разных кино- и телепроектов. Интересно, что ее героини, чаще всего глубоко второплановые (но оттого не менее значимые), — это всегда такие ответственные, деловитые женщины, администраторы, которым, как говорится, больше всех надо, одновременно растерянные и себе на уме. Миниатюрная женщина будто несет в себе всю грусть советского, а теперь и российского народа.

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"Ищу человека"

YouTube/All soviet movies on RVISION

Эта экранизация книги Агнии Барто, основанной на цикле телепередач, который вела знаменитая писательница, — может, не самый известный советский фильм о войне, но точно один из самых проникновенных. Новеллы в картине основаны на реальных письмах, которые писали во время ВОВ.

Хотя Лия Меджидовна до сих пор редко выигрывает актерские призы (и это очень несправедливо), но именно за "Ищу человека", свою первую работу в кино, Ахеджакова получила приз за лучшую дебютную роль на фестивале не где-нибудь, а в швейцарском городе Локарно: непрофессионалы вообще не знают об этом очень важном смотре, на который потом оглядываются Берлинале, Каннский фестиваль и венецианская Mostra. Так Ахеджакову сразу заметили.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

YouTube/Киноконцерн "Мосфильм

Вроде бы совершенно неосмысленный комичный эпизод из "Иронии судьбы" с подругами Нади, которые внезапно заваливаются к ней ночью, но ведь невозможно его забыть. Причем куда фактурнее в этой сцене не Талызина, а как раз Ахеджакова, которая в соседних кадрах безудержно радуется новому "Ипполиту" и боится его.

"Служебный роман"

YouTube/Киноконцерн "Мосфильм

Секретарша Верочка в исполнении Ахеджаковой стала одновременно и пародией на конторских бездельниц (и бездельников) Советского Союза, и вместе с этим ролевой моделью для них же: самый осведомленный человек в офисе, вечно занятой непонятно чем, "хорошие сапоги, надо брать" — будем честны, мы все знаем такого сотрудника там, где работаем.

"Москва слезам не верит"

YouTube/Киноконцерн "Мосфильм

Еще один знаменательный эпизод для Лии Меджидовны — директор клуба, которая сводит одиноких людей и предлагает помочь с этим главной героине (Вера Алентова), которая состоялась в жизни, но так и осталась одна. С одной стороны, видно, что ей очень неловко в этой ситуации, с другой, эта нелепая вроде бы сводница — символ будущих серьезных перемен в ее нелегкой судьбе.

"Изображая жертву"

YouTube/Трейлеры на русском языке

Ахеджакова войдет в историю кино — но уже новейшую — с этой ролью несчастной официантки из суши-бара, которая стоически выслушивает непередаваемо мощный матерный монолог, что характерно — о футболе, мента в исполнении Виталия Хаева. Даже сидя в кресле кинотеатра, это нелегко было перенести, а она, одетая в идиотское карнавальное кимоно, выдерживает.

"Кроткая"

Ахеджакову можно увидеть где-то на 1:13. YouTube/ATOMS & VOID/ Films by SERGEI LOZNITSA

В недавнем ерническом каннском фильме Сергея Лозницы, который приняли совсем не однозначно (редчайший случай — картину освистали даже на светской премьере, когда в зале сидела съемочная группа), Ахеджакова сыграла, с одной стороны, пародию на саму себя, с другой — примерно то же, что и обычно: правозащитницу, которая борется за права угнетенных, но в данном случае, кажется, не может никому толком помочь.

"Лето"

YouTube/SonyPicturesRU

Наконец, с ролью в "Лете", фильме 2018 года, вечный образ Ахеджаковой окончательно попал в вечность: она сыграла то же, что и всегда, то же, что играла и в 80-х, и в новом кино о тех самых 80-х. Круг замкнулся, времени больше нет, и Лия Меджидовна вечно будет заботиться обо всех: о ленинградских рокерах, о робком Новосельцеве и немодной "мымре", о Кроткой и в принципе о человечестве, которое этого совсем не заслуживает.

Егор Беликов