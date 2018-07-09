Reuters: альбом рэпера Drake побил мировой рекорд прослушиваний за первую неделю

ТАСС, 9 июля. Альбом канадского рэпера Drake, получивший название Scorpion, побил мировой рекорд прослушиваний в интернете за первую неделю со дня релиза. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, в потоковом режиме его воспроизвели более 1 млрд раз.

Предыдущий рекорд принадлежал американскому исполнителю Post Malone с альбомом Beerbongs & Bentleys, который в мае за дебютную неделю набрал 700 млн онлайн-прослушиваний.

Как отмечает агентство, в США за неделю было продано более 730 тыс. копий Scorpion, в который вошли 25 композиций.

Кроме того, альбом стартовал на первой строчке чарта Billboard 200.

Тридцатиоднолетний исполнитель музыки в стиле рэп Drake начал свою карьеру семь лет назад. В 2017 году он завоевал главную музыкальную премию журнала Billboard - "Лучший артист" года.